شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يفوز على سموحة بهدف نظيف فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بلدية المحلة بالفوز علي سموحة بهدف نظيف أحرزه محمد أميسي فى الدقيقة 18، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة باستاد غزل المحلة.

وحصد بلدية المحلة أول 3 نقاط له فى المجموعة التي تضم كلا من، مودرن فيوتشر وسموحة والاتحاد السكندري .

وألغى حكم المباراة هدف ثاني لبلدية المحلة عن طريق فيفور أكيم، وذلك بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو وألغى الهدف بداعي وجود خطأ فى بداية اللعبة بعد إعاقة من محمد أميسي لاعب البلدية لطارق علاء مدافع سموحة .

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي.. حراسة المرمى : محمود ماهر خط الدفاع : محمد صابر - محمد أشرف - أحمد رضا - أحمد مجدي خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد رجب - فيبو حكيم خط الهجوم : كريم أشرف ويتواجد على دكة البدلاء أحمد حسين - هشام شعبان - عبد الرحمن سمانة - السيد عوض - محمد عادل أمو - ابراهيم شتا - أحمد عثمان - ماجد هاني

ويضم تشكيل سموحة كلا من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: طارق علاء، محمد المغربي، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: إسلام جابر، دوكو دودو، عمرو قلاوة

خط الهجوم: محمد عصام، حسين فيصل، حسام حسن.

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حسين تيمور، بركات حجاج، أبو بكر ليادي، لحسن دهدوه، إبراهيم جامبو، أحمد خالد، أحمد علي أمين، محمد سعيد، فادي فريد.