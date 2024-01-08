شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي وحازم إمام يرافقان بعثة منتخب مصر لكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحازم إمام المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم، بعثة منتخب مصر المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار بدءا من يناير الجاري.

وتتوجه بعثة منتخب مصر الأول إلى كوت ديفوار، فى الثالثة عصر غد الثلاثاء، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي .

وأكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول، أن الفراعنة فى جاهزية تامة للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى كوت ديفوار الشهر الجارى. وقال محمد غرابة فى تصريحات إذاعية، "منتخب مصر يغادر إلى كوت ديفوار غداً فى الثالثة عصراً، عقب خوض مران صباحي فى العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف غرابة، "لنا عضو فى الجهاز هو على محمد علي متواجد فى كوت ديفوار الآن، واطمأن على كل الترتيبات قبل سفر البعثة غدا الثلاثاء، والإقامة جيدة هناك، ومنتخب مصر يستطيع تقديم مباريات كبيرة بإذن الله".

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم دورة ودية دولية خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل بدولة الإمارات الشقيقة تضم منتخبات كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم 2018، ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا.