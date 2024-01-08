شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الشباب فى الأقصر لمتابعة لاعبى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض فى الأقصر فى الفترة من 8 حتى 11 يناير الجاري، لمتابعة اللاعبين فى هذه المرحلة السنية فى الصعيد في إطار خطة الجهاز الفنى للبحث عن أفضل العناصر وضمها لمنتخب الشباب.

ويقيم الجهاز الفني خلال هذه الفترة في المدينة الشبابية بالأقصر، ويتابع خلال هذه الفترة أكبر عدد من لاعبي الصعيد، كما سيتم اقامة مباراة بين منتخبي شمال وجنوب الصعيد.

ويتقدم اتحاد الكرة بالشكر بهذه المناسبة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للمنتخبات الوطنية، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر لتحقيق مصلحة الكرة المصرية والنهوض بها.