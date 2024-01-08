الامارات | "مدريدي سابق" يصنع أجمل هدف في فرنسا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع لاعب ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان حالياً ماركو أسينسيو هدفاً ساحراً لفريقه بمرمى ريفيل في مباراة الدور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم التي انتهت بفوز النادي الباريسي بنتيجة ساحقة 9-0.

وكانت صناعة أسينسيو للهدف الثاني ساحرة إلى أبعد حدود بعدما مرر كرة بالكعب على رأس الهداف الفرنسي كيليان مبابي الذي غمزها في الشباك.

يذكر أن أسينسيو ساهم في تحقيق مبابي رقم تاريخي في كأس فرنسا بعدما رفع الاخير رصيده إلى 30 هدفا مع باريس سان جيرمان في البطولة.