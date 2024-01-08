اخبار الرياضه

ماذا قدم هندرسون مع الاتفاق بعد اقتراب عودته إلى البريميرليج ؟

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب جوردان هندرسون لاعب نادي الاتفاق من العودة إلى مسابقة “البريميرليج”، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت عن رغبة هندرسون في إنهاء عقده مع الاتفاق والعودة إلى البريميرليج، بجانب الحديث عن رغبة في ضم اللاعب لتدعيم وسط الملعب.

وتأتي رغبة هندرسون في العودة إلى البريميرليج بمثابة صدمة لجماهير الاتفاق بصفة خاصة وبأخرى عامة لمتابعي الدوري السعودي، كونه لم يقضي سوى 6 أشهر فقط مع فارس الدهناء منذ انضمامه في الصيف الماضي قادما من الإنجليزي.

ماذا قدم هندرسون مع الاتفاق..

خاص هندرسون مع الاتفاق في 17 مباراة لم يسجل أي هدف ولكنه صنع 4 أهداف في 1528 دقيقة لعب.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا