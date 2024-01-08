ماذا قدم هندرسون مع الاتفاق بعد اقتراب عودته إلى البريميرليج ؟

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب جوردان هندرسون لاعب نادي الاتفاق من العودة إلى مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت عن رغبة هندرسون في إنهاء عقده مع الاتفاق والعودة إلى البريميرليج، بجانب الحديث عن رغبة تشيلسي في ضم اللاعب لتدعيم وسط الملعب.

وتأتي رغبة هندرسون في العودة إلى البريميرليج بمثابة صدمة لجماهير الاتفاق بصفة خاصة وبأخرى عامة لمتابعي الدوري السعودي، كونه لم يقضي سوى 6 أشهر فقط مع فارس الدهناء منذ انضمامه في الصيف الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي.

ماذا قدم هندرسون مع الاتفاق..

خاص هندرسون مع الاتفاق في 17 مباراة لم يسجل أي هدف ولكنه صنع 4 أهداف في 1528 دقيقة لعب.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.