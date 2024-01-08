بايرن ميونخ يزاحم توتنهام على ضم نجم الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، عن وجود تطورات جديدة متعلقة بمستقبل رادو دراجوسين، نجم نادي جنوة الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

دراجوسين يعتبر من بين أفضل اللاعبين في بطولة الدوري الإيطالي خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر نادي توتنهام هوتسبير مرشحا بشكل كبير لضم دراجوسين خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري في يناير.

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وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي بايرن ميونخ يستهدف ضم دراجوسين كذلك.

وقال رومانو في بودكاست: “وصلت المفاوضات بين توتنهام وجنوى إلى مرحلة متقدمة مقابل رسوم قدرها 25 مليون يورو بالإضافة إلى الإضافات، لكن النادي الإيطالي يريد 30 مليون يورو”.

وأتم رومانو في حديثه: “يهتم بايرن ميونيخ أيضًا بحالة عدم إغلاق صفقة توتنهام قريبًا. لكن دراجوسين وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع توتنهام ويظل هو المفضل. لقد كان توتنهام يستكشف المدافع لفترة طويلة”.