تشافي يستدعي ثنائي برشلونة المصاب في السوبر الإسباني

استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على ملامح قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويستعد برشلونة للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 11 يناير الجاري و14 من الشهر ذاته.

آشارت تقارير صحفية إلى أن تشافي هيرنانديز قرر اصحاب الثنائي المصاب إلى السوبر الإسباني.

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بحسب ما ذكرته “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن تشافي هيرنانديز، قرر اصطحاب الثنائي جواو كانسيلو وبيدري رغم إصابتهم، وتأكد غيابهم عن مباريات السوبر.

جاء قرار المدير الفني في ظل رغبة الثنائي بالتواجد مع الفريق في السعودية حتى لو لم يشاركوا في المباريات.

وأوضحت التقارير أن تشافي قد يشرك الثنائي في المباريات ولكن بقدر محدد خوفاً من تجدد الإصابة.