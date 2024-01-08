تقارير: نجم برشلونة يقترب من الرحيل بسبب "مشاكل عقلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دخل البرتغالي جواو فيليكس لاعب نادي برشلونة دائرة الشك حول مستقبله مع الفريق الكاتالوني مع اقتراب انتهاء إعارته من أتلتيكو مدريد.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللاعب يعاني من مشكلة عقلية، وتم تصنيفه على إنه موهبة الأجيال التي تعاني من مشاكل عقلية.

ورغم مشاركته في 9 أهداف بجميع المسابقات مع البارسا، لم يقنع فيليكس مدربه الإسباني تشافي بسبب مستواه الغير ثابت.

ومن جانب آخر، أوضحت صحيفة سبورت الكتالونية أن اللاعب البرتغالي يسعى الآن إلى تغيير فكر تشافي عنه، بعد تفضيل المدرب الإسباني رافينيا و فيران توريس عليه.

ورغم كل ذلك، زاد مرتب فيليكس بنسبة 900% ليتقاضى حوالي 3.5 مليون يورو مع البارسا.

الجدير بالذكر أن إعارة اللاعب البرتغالي مع برشلونة تنتهي في شهر يونيو 2024

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