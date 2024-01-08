مدير المنتخب: فخورون بزيارة السيسي.. وصلاح حلمه التتويج بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، الاستعدادات الأخيرة للفراعنة قبل التوجه لكوت ديفوار، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال "غرابة" في برنامج إذاعي: فخور بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكانت أكبر دعم للمنتخب، ونسعى لحصد اللقب بعد غياب 14 عاما".

وأوضح: "حديث الرئيس معنا كان حماسي ونوعد الجميع ببذل قصارى جهدنا في البطولة لإسعاد الشعب المصري".

وأكمل: "محمد صلاح دائم الحديث عن رغبته في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية وصرح بذلك بعد المباراة الأخيرة مع ليفربول، ويعمل على أن يصل هذا الطموح لجميع اللاعبين".

وأردف:" روي فيتوريا المدير الفني استفاد من مباراة تنزانيا أمس وما حققناه ليس فقط الفوز، بل بالعكس المدرب يشعر بأنه حقق استفادة بسبب تنفيذ تعليماته وتجربة عدد من الأمور".

وأضاف: "منتخب مصر سوف يغادر إلى كوت ديفوار غدا في تمام الثالثة عصرا عقب مران صباحي للمنتخب فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسبقنا أحد الأعضاء للاطمئنان على كل الترتيبات قبل سفر البعثة".