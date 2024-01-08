رسميًا.. ميلان يضم أولى صفقاته الشتوية

أعلن نادي ميلان الإيطالي، مساء اليوم الإثنين، عن ضم أولى صفقاته الشتوية خلال سوق انتقالات يناير الجاري بالتعاقد مع فيليبو تيراتشيانو قادمًا من هيلاس فيرونا.

ونشر الميلان عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع المدافع الإيطالي فيليبو تيراتشيانو بشكل رسمي حتى يونيو من عام 2028.

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وجاء بيان ميلان كالتالي: «يسر نادي ميلان أن يعلن عن توقيع فيليبو تيراتشيانو من نادي هيلاس فيرونا في صفقة انتقال دائمة، وقع المدافع الإيطالي عقدًا مع الروسونيري حتى 30 يونيو 2028».

وأضاف «ولد تيراشيانو في فيرونا في 8 فبراير 2003، وتقدم في صفوف الشباب في هيلاس فيرونا، النادي الذي ظهر معه لأول مرة في الفريق الأول في 15 ديسمبر 2021، في مباراة كأس إيطاليا هيلاس فيرونا ضد إمبولي».

وتابع «ظهر لأول مرة في الدوري الإيطالي بعد فترة وجيزة في 20 مارس 2022، بالتعادل 1-1 أمام إمبولي».

وواصل «وخاض 39 مباراة في الدوري، منها 18 في الموسم الحالي، وفي 19 نوفمبر 2022، بعد تقدمه عبر منتخب الأزوري للشباب، ظهر لأول مرة مع المنتخب الوطني تحت 21 عامًا في مباراة ودية ضد ألمانيا».

وأتم «سيرتدي فيليبو تيراتشيانو الرقم 38».