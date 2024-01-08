شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الشمس فى مؤجلات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الشمس 3/0 ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024.

ويسعى فريق الأهلى لمواصلة التألق فى المرحلة المقبلة من الدورى للحفاظ على اللقب.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، استمرار عماد نوار فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات التصفيات الأفريقية المقبلة.

ويعد عماد نوار من المدربين المميزين وحقق نجاحات كبيرة مع منتخب مصر للسيدات ويملك خبرات عالية، ونجح من قبل فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون وساهم فى قيادة السيدات للفوز بالميدالية الفضية وتأهل بالفراعنة لبطولة العالم الغائبة منذ 20 عاما.