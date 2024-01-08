شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة محاولات الأهلى لضم مدافع زد فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة ضم مدافعين للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، واتفقوا مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، تأجيل تدعيم هذا المركز لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية ترشيحات من بعض وكلاء اللاعبين للأهلي بضم أكثر من مدافع في الدوري المصري، أبرزهم محمد إسماعيل مدافع نادي زد، لكن الأهلي قرر تأجيل البت في هذا الأمر للصيف المقبل.

ويضم الأهلي أكثر من مدافع، في مقدمتهم: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومعهم محمود متولي.

ويُفضّل كولر، بالتشاور مع مسئولى الأهلي، تأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود عدة حلول أمام المدير الفني للتعامل حال وجود أزمة في خط الدفاع، أبرزها توظيف خالد عبد الفتاح ومحمد هاني في مركز قلب الدفاع، خاصة أنهما سبق أن شاركا في هذا المركز من قبل.

كما يوجد حل آخر بأن يستعين كولر بالأسماء المميزة في فرق قطاع الناشئين في الأهلي مثل معتز محمد والذي يتدرب مع الفريق الأول وعبد الرحمن رشدان لاعب فريق الشباب، ومحمد شرقية وأحمد عابدين وإبراهيم عبد الحكيم، وجميعهم من اللاعبين المميزين في فرقهم بقطاع ناشئي القلعة الحمراء.

حصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار، على أن يعود الفريق إلى التدريبات ‏يوم 11 يناير الجاري لبدء الاستعداد للفترة المقبلة.‏

الأهلي سيعود للتدريبات على ملعب التتش يوم 11 يناير الجاري، بعد راحة سلبية حصل عليها بعد التتويج بالسوبر المصري الذي أقيم بالإمارات يوم 28 ديسمبر الماضي ومن قبله برونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ولا يرتبط الأهلي بأي منافسات محلية أو خارجية بعد الإعتذار عن كأس الرابطة التي تنطلق النسخة الثالثة منها اليوم، الإثنين، وستكون أول مباراة رسمية للأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.