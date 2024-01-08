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عرض سعودي مغري لضم البرازيلي فيليبي أندرسون

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ياسر رشاد - القاهرة - رتوش أخيرة تفصل البرازيلي فيليبي أندرسون نجم لاتسيو الايطالي من تمثيل احدى الأندية في الدوري السعودي خلال الانتقالات الجارية.

ووفقا لما تداولته الصحف انه تم تقديم عرضا مغريا الى  كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو لشراء فيليبي أندرسون دون تحديد هوية النادي مقابل 15 مليون يورو الا ان الاخير ابدى رغبته بالاحتفاظ بلاعبه البرازيلي.

وتنوي ادارة النادي الايطالي تجديد عقدًا جديدًا لأندرسون لمدة 3 أعوام مع خيار التمديد لعامٍ إضافي، براتب سنوي يصل 3 ملايين ونصف خاليةٍ من الضرائب.
ويُقيم الجناح البرازيلي العروض المقدمة إليه، ومن بينها العرض السعودي، ولم يشعِر إدارة ناديه بعد بقراره.
ولعب أندرسون 18 مباراة هذا الموسم في ، سجل فيها هدفا وصنع 5 أخرى.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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