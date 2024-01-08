بيرسي تاو يتحدث عن المنافسة في أمم أفريقيا ومواجهة ديانج

تحدث الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم النادي الاهلي، عن المنافسة في كأس أمم أفريقيا 2023، والمواجهة المرتقبة ضد زميله في الفريق، أليو ديانج.

ومن المقرر أن يلتقي بيرسي تاو رفقة منتخب بلاده جنوب أفريقيا بنظيره أليو ديانج، لاعب منتخب مالي، في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا.

وستقام المباراة بين منتخب جنوب أفريقيا ومالي، يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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وقال بيرسي تاو في تصريحات لموقع «citizen»:” نريد فقط التركيز على المنافسات خلال كأس أمم أفريقيا، والشيء الوحيد الذي تحدثنا بشأنه كلاعبي المنتخب في معسكرنا الأخير هو أن التأهل للنهائي سيكون صعبًا.

وأوضح نجم الاهلي، أنه عندما يصل منتخب بلاده إلى كوت ديفوار، سيكون هناك المزيد من الاجتماعات حول وجودهم هناك والفرق التي سيواجهها المنتخب.

وعن المواجهة المرتقبة أمام زميله في الاهلي أليو ديانج، قال بيرسي تاو:”ستكون مواجهة مثيرة للاهتمام، وآمل أن ابتسم بعد المباراة”.