"أرقد في سلام".. ليونيل ميسي ينعي فرانز بيكنباور (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نعي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور بعد وفاته عن عمر يناهز 78 عاما.

ونشر ميسي عبر خاصية القصص القصيرة على منصة "إنستجرام"، صورة فرانز بيكنباور وكتب عليها: "أرقد في سلام".

الجدير بالذكر أن بيكنباور توفي أمس، لكن عائلة الأسطورة أعلنت وفاته اليوم الإثنين عبر بيان رسمي.

وجاء البيان كالآتي: "ببالغ الحزن نعلن أن فرانز بيكنباور، توفي أثناء نومه أمس الأحد، محاطًا بعائلته، نطلب منكم الحداد في صمت والامتناع عن طرح أي أسئلة".

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