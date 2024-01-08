شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أهداف حصيلة اليوم الأول من الجولة الـ16 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم الأول من الجولة الـ16 لدورى المحترفين 8 أهداف فقط بواقع 3 أهداف في لقاء مصر المقاصة و لافيينا والذى انتهى لصالح الأخير بالفوز بثلاثية دون مقابل، في اللقاء الأول لأحمد صلاح كمدير فنى خلفا لعبد الباقى جمال الذى رحل عقب الأسبوع الماضى.

كما نجح وى في اللقاء الأول لهانى العقبى كمدير فني، في العودة للانتصارات من جديد، بعد الفوز على النصر للتعدين بهدف دون مقابل، في الوقت الذى تعادل فيه جمهورية شبين مع النجوم بهدف لمثله، وهى نفس النتيجة التي انتهت بها لقاء راية وبترول أسيوط.

وتستكمل مباريات الأسبوع غدا بأربع مباريات أخرى، حيث يلتقى طنطا مع القناة، السكة الحديد مع مكادى، أبو قير للأسمدة مع دكرنس، بروكسى وغزل المحلة، على أن تختتم لقاءات الجولة بعد غد الأربعاء بلقاءى بتروجت مع حرس الحدود، ووادى دجلة مع أسوان.