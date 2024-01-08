رالي دكار: السعودي الراجحي ينتزع صدارة الترتيب العام

الرياص - اسماء السيد - السلامية (السعودية): انتزع السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) صدارة الترتيب العام لرالي دكار المقام في المملكة العربية السعودية بعدما أنهى المرحلة الثالثة في السلامية (438 كلم) في المركز الثالث، فيما دوّن زميله البرازيلي لوكاس مورايس اسمه في سجل الاسرع للمرة الاولى في مسيرته بوصوله أول بفارق 9 ثوان عن السويدي السويدي ماتياس إكستروم (أودي).

ووقع القطري ناصر صالح العطية، حامل اللقب والذي غادر العام الماضي تويوتا للالتحاق بفريق برودرايف، وزميله الفرنسي سيباستيان لوب ضحية الانثقابات مجدداً.

واستأثر سائق "اوفردرايف رايسينغ" الراجحي، الذي وصل ثالثاً بفارق 1.09 دقيقة عن مورايس، بصدارة الترتيب العام بوقت اجمالي 13:07.29 ساعة بفارق 29 ثانية عن الإسباني كارلوس ساينس (أودي)، المتوج باللقب ثلاث مرات، والذي أنهى مرحلة الإثنين في المركز السادس متأخراً بفارق 3.29 دقائق.

قال الراجحي "كانت الملاحة صعبة للغاية اليوم. كان علينا أن نعود ادراجنا مرات عدة، ولكننا نجحنا في انهاء المرحلة".

وسجّل مورايس، الذي كان أنهى دكار العام في المركز الثالث، زمناً بلغ 4:14.51 ساعات متقدما بفارق 9 ثوانٍ عن إكستروم مع نهاية القسم الأول من مرحلة الماراثون التي تمتد على فترة يومين، والذي تميّز بالمسارات الصخرية والكثبان الرملية.

أشاد مورايس بالعمل الذي قام به ملاحه الإسباني أرماند مونليون، قائلاً "كل الفضل يعود إلى أرماند، كانت الملاحة صعبة للغاية. اعتمدت القيادة السريعة، حتى أننا توقفنا لمساعدة (السائق الأميركي) سيث (كينتيرو) حتى يتمكن من إنهاء المرحلة".

وتابع "كان يوماً مثالياً، الحلم أصبح حقيقة بالنسبة لي".

العطية ولوب ضحية الانثقابات

ولم يكن النجاح حليف القطري العطية، حامل اللقب في النسختين الاخيرتين، اذ بعدما تصدر الترتيب حتى الكيلومتر 404، عانى من ثلاث حالات لانثقاب الاطارات ليتراجع للمركز الرابع بفارق 1.33 دقيقة عن مورايس. علما أن "العنابي" يحتل المركز الخامس في الترتيب العام بفارق 10.49 دقائق عن الراجحي.

ولم تكن حال زميله في الفريق لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات أفضل، اذ وقع بدوره ضحية انثقاب الاطارات ثلاث مرات، ليتأخر خلف العطية بفارق 22 دقيقة.

قال لوب الذي تراجع في الترتيب العام من المركز الثالث إلى التاسع "تعرضنا (للانثقاب) الثالث قبل 100 كيلومتر من خط النهاية. كان لا بد من تبديل الاطار المتضرر... كنا نفقد ضغط الهواء في الإطار. لذا، كان علينا أن نتوقف كل 20 كيلومترا لإعادة النفخ، كل ذلك لكي نتمكن من إنهاء المرحلة".

وأردف "أهدرنا 25 دقيقة لكن دكار لا يزال طويلاً، وآمل في أن يكون الأمر ما زال في متناولنا"، في اشارة إلى الفوز باللقب.

وسُمح للمشاركين فور عودتهم إلى مخيّم المبيت أن يعملوا بأنفسهم على اصلاح الاعطال على آلياتهم لمدة ساعتين، قبل أن يتم ركنها في الموقف المغلق للانطلاق مجدداً صباح الثلاثاء.

انسحاب سندرلاند

في فئة الدراجات النارية، صعد الأرجنتيني كيفن بينافيدس (كيه تي أم)، حامل اللقب، الذي كان وصل ثالثاً إلى المركز الأول مع نهاية المرحلة جراء العقوبات التي فرضت على باقي الدراجين.

وبعدما سجل أسرع توقيت، تراجع التشيلي بابلو كينتانيا (هوندا) إلى المركز السابع عقب نيله عقوبة اضافة 6 دقائق إلى توقيته بسبب السرعة الزائدة.

وحلّ دراجا هوندا الأميركي ريكي برابيك والفرنسي أدريان فان بيفيرين في المركزين الثاني والثالث توالياً، بعدما تأخر الاول 1.11 دقيقة والثاني 2.51 دقيقتين.

وحافظ البوتسواني روس برانش (هيرو)، الفائز بالمرحلة الثانية، على صدارة الترتيب العام، برغم وصوله في المركز الخامس مع نهاية هذه المرحلة بفارق 3.18 دقائق، علما انه يتقدم على التشيلي إيغناسيو كورنيخو، الأسرع في المرحلة الثانية الأحد، والذي حلّ سادسا في الثالثة متأخراً بفارق 3.34 دقائق.

وشهدت المرحلة انسحاب البريطاني سام سندرلاند (غاز غاز)، المتوج برالي دكار عامي 2017 و2022، إثر مشكلة ميكانيكية. وكانت مغامرته ابن الـ 34 عاما انتهت سريعا في نسخة العام الماضي، وتحديدا في المرحلة الاولى، عندما اضطر ايضاً للانسحاب جراء تعرضه لسقطة.