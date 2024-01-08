شكرا لقرائتكم خبر اليابان في صدارة الأعلى قيمة سوقية قاريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع قرب انطلاق نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر في الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير، تزخر المنتخبات العربية والآسيوية بالنجوم والمواهب، والتي تجعلها الأغلى بين كل المنتخبات المشاركة في البطولة.

وخلال السنوات الأخيرة، ازدادت أسعار اللاعبين بشكل كبير، مما يجعل تشكيلات كأس آسيا 2023 هي الأغلى في تاريخ البطولة، وذلك حسب موقع «ترانسفير ماركت» المختص في انتقالات اللاعبين وإحصائياتهم، وتحديد القيمة السوقية لهم، معتمدا على عدة عوامل.

موقع «ترانسفير ماركت» سلط الضوء على القيمة السوقية للمنتخبات واللاعبين العرب المشاركين في كأس آسيا 2023، ومقارنتها بالأعلى في القارة الصفراء.

