فريق بترول أسيوط يتعادل إيجابيا في مباراته مع راية

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق بترول أسيوط من تحقيق تعادل إيجابي مؤخرًا في مباراته مع راية، والتي جرت يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ 16 بدوري المحترفين. تميزت المباراة بالإثارة والندية حيث تقدم فريق راية عن طريق طة نادي في الدقيقة 67، لكن محمود عوكل نجح في تسجيل هدف التعادل لبترول أسيوط من ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة. بهذه النتيجة، يرتفع رصيد راية إلى 24 نقطة، وبترول أسيوط إلى 27 نقطة.

بعدما تعادل الفريقان في مباراة قوية ومثيرة، شهدت فرصًا عدة لكل فريق للتسجيل، ولكن الحظ لم يكن في صالح أي منهما سوى هدف واحد لكل منهما.

ويأتي هذا التعادل ضمن سلسلة من النتائج التي يحققها فريق بترول أسيوط في الآونة الأخيرة، حيث يسعى الفريق لتحسين موقعه على جدول الدوري، فيما يتطلع فريق راية إلى تحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات القادمة.

وتستمر منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث سيشهد الأيام القادمة جولات نارية بين الفرق المنافسة على الصدارة، وسيحاول كل فريق تحقيق الفوز للحفاظ على فرصه في التتويج باللقب.