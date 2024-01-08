تفاصيل مباريات اليوم الأول للجولة الـ 16 من دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - في الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين، شهدت مباريات اليوم الأول ثمانية أهداف فقط. حيث انتهى لقاء مصر المقاصة و لافيينا بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون مقابل. وقد كان هذا اللقاء الأول لأحمد صلاح كمدير فني خلفًا لعبد الباقى جمال، الذي رحل عقب الأسبوع الماضي.

حيث أثارت مباريات اليوم الأول من الجولة الـ 16 لدوري المحترفين الكثير من الإثارة والمتعة، حيث سجلت 8 أهداف فقط. ومن بين هذه الأهداف، سجلت 3 أهداف في مباراة مصر المقاصة أمام لافيينا، التي انتهت بفوز لافيينا بثلاثية دون رد. يعتبر هذا اللقاء هو الظهور الأول لأحمد صلاح كمدير فني خلفًا لعبد الباقي جمال الذي رحل عقب الأسبوع الماضي.

في الوقت الذي تعثر فيه العديد من الفرق في الدوري المصري، استطاع هاني العقبي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تحقيق الانتصار في مباراته الأولى بقيادة الفريق. فاز الإسماعيلي على النصر للتعدين بهدف مقابل لا شيء، وهو نتيجة تعكس أداء قويًا وعودة مثيرة للفريق. وفي نفس الوقت، حققت جمهورية شبين تعادلا مع النجوم بهدف لمثله، بينما انتهت مباراة راية وبترول أسيوط بنتيجة مماثلة.

ويجد فريق وادي دجلة نفسه في وضع جيد بعد فوزه على النصر للتعدين. يعود هذا الفوز إلى تولي هاني العقبي مهمة المدير الفني للفريق. بعد تحقيق الانتصار وإعادة الفريق لنغمة الانتصارات، يبدو أن الفريق بدأ يتحسن، ويمكن أن يكون له آمال كبيرة في المباريات القادمة.

بعد نجاح الجولة السابقة من الدوري المصري لكرة القدم، يترقب عشاق اللعبة الشعبية مواجهات الجولة القادمة. يتنافس فرق مختلفة في سباقها نحو الصدارة في بطولة الدوري. غداً، ستقام أربع مباريات مثيرة، حيث يلتقي فريق طنطا مع القناة، والسكة الحديد مع مكادي، إضافة إلى مواجهة بروكسي مع غزل المحلة، وأبو قير للأسمدة مع دكرنس. الجولة تختتم يوم الأربعاء بلقاءين آخرين بين بتروجت وحرس الحدود، ووادي دجلة وأسوان. من المتوقع أن تشهد هذه المباريات تنافسًا قويًا بين الفرق ومحاولات جادة للحصول على النقاط الثلاث. نحن متحمسون لمتابعة هذه الجولة المثيرة ونشاهد كيف ستتطور النتائج.