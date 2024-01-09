شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات كرة سلة الأهلى يتأهلن لنصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره فريق مصر للتأمين، بنتيجة 96 - 34 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

أقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وشهد اللقاء سيطرة للأهلي على مجريات اللعب، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 96-34.

ومن المقرر أن يقام نصف نهائي كأس مصر في شهر مايو القادم.

وسبق أن تُوج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز ‏على فريق الجزيرة، بنتيجة 70-35، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.‏

وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» كأس البطولة وميداليات ‏المركز الأول، في البطولة الأولى هذا الموسم.‏

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الشمس بنتيجة 83-45، في نصف النهائي.