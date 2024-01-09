أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8 / 1 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8 / 1 / 2024 العديد من الأخبار المهمة على رأسها حسم الأهلى لصفقة وسام أبو على مهاجم سيريس السويدى وانطلاق كأس الرابطة بإقامة 3 مباريات؛ حيث حقق الداخلية الفوز على الإسماعيلى بهدف دون مقابل، وبنفس النتيجة فاز بلدية المحلة على سموحة، كما حقق الاتحاد السكندرى على مودرن فيوتشر بهدف دون مقابل، كما يرافق خالد الدرندلى وحازم إمام بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار.

الأهلى يعلن ضم وسام أبو على من سيريس السويدى

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، فى تصريحات له على قناة الأهلى، أنه أتم الاتفاق مع الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليكون أول صفقات الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي.

خالد الدرندلي وحازم إمام يرافقان بعثة منتخب مصر لكوت ديفوار

يترأس خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحازم إمام المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم، بعثة منتخب مصر المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار بدءا من يناير الجاري.

المغربى أحمد بلحاج يظهر لأول مرة مع سيراميكا أمام إنبى فى كأس الرابطة

استقر أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، على الدفع بالمغربى أحمد بلحاج العائد من فترة إعارة للفريق أمام إنبى فى المباراة المقرر لها الأربعاء، فى أولى مبارياته فى كأس رابطة الأندية.

تعرف على حقيقة محاولات الأهلى لضم مدافع زد فى ميركاتو الشتاء

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة ضم مدافعين للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، واتفقوا مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، تأجيل تدعيم هذا المركز لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق عثماثون طنطا ودياً يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي، في إطار الاستعداد خلال فترة توقف الدوري.

قال أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، إنه لم يتلق أى عروض رسمية من نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، موضحاً أنه مستمر مع الفريق البترولى حتى الآن، ولم يتحدث معه أحد من مسئولى القلعة البيضاء.

كشفت تقارير صحفية سويدية أن الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي أتم إجراءات انتقاله للنادي الأهلي مساء اليوم، الاثنين، فى أكبر عملية انتقال يبرمها النادي السويدي فى تاريخه.

يتمسك طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، ببقاء الأنجولي جوب مابولولو مهاجم زعيم الثغر وعدم رحيله فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يرغب فى بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي، ويرفض رحيله فىمنتصف الموسم.

حقق الإتحاد السكندرى فوزا غاليا على مودرن فيوتشر بهدف دون مقابل فى الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس الرابطة، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط فى صدارة المجموعة.