شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: حزين لعدم تواجدى بأمم أفريقيا.. ولن ألعب للزمالك حبا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، أن اللعب في دوري روشن السعودي صعب للغاية، مشيرًا إلى أنه غير راضٍ عن مستواه حتى الآن، خاصةً أنه لم يُجرِ أي تحضيرات قبل مشاركته مع الفريق.

وقال شريف، خلال تصريحات تلفزيونية: "شعرت بحالة حزن من استبعادي من قائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وكان نفسي أتواجد في البطولة، وكنت أشعر أنني قريب من القائمة، ولكني راضٍ بقرار روي فيتوريا المدير الفني، وأتمنى أن نحقق اللقب".

وأضاف: "أطالب الجماهير بمساندة منتخب مصر واللاعبين في بطولة أمم إفريقيا، وعدم تقييم الفريق على كل مباراة، خاصةً أن الهدف هو البطولة وهذا أهم من الأداء".

وأكد محمد شريف أنه يحترم نادي الزمالك وجماهيره، وأنه لم يخطئ في حق النادي كما صور البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "ما حصل أنني كنت أرد على سؤال إذا تم وضعي في اختيار بين الأهلي والزمالك، قلت إننى لن ألعب سوى للأهلى وأننى لن أكون مرتاحا في أي ناد مصري آخر، وهذا قراري".

وتابع: "قراري الأول والأخير هو عدم اللعب مع نادي الزمالك؛ لأنه سيكون أمرا صعبا، وأكيد هناك مفاوضات مع الوكلاء من الزمالك لضمي، ولكن لم يحدث تواصل شخصي معي، والأمر في كل الأحوال محسوم بالنسبة لي".

وقال مهاجم الأهلي السابق: "أنا لست ضد النقد ولكن هناك طريقة لائقة للنقد، وهناك أحد الأشخاص المصريين قلل من الأهلي في قناة سعودية عند مواجهة اتحاد جدة، ولا أرغب في نطق اسمه وهو معروف لدى الجميع".

واختتم محمد شريف: "عقدي مع الخليج السعودي لمدة موسمين، وسعيد هناك في الوقت الحالي، وحال احتاجني الأهلي في الصيف لن يكون لدي مانع، ولكن هذه الأمور تكون بين الناديين".