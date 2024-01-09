بطولة إيطاليا: ماروتا ينفي انحياز التحكيم لصالح إنتر

الرياص - اسماء السيد - روما: نفى جوزيبي ماروتا المدير العام لنادي إنتر أن يكون التحكيم منحازا لصالح فريقه متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد جدل جديد بشأن استخدام حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

قال ماروتا على هامش اجتماع مع رابطة الدوري المحلي "أنا في كرة القدم منذ أكثر من أربعين عاما، وفي كل موسم، هناك مناقشات حول القرارات لصالح أو ضد هذا الفريق أو ذاك".

وتابع "في السابق، لم يكن هناك سوى قرار الحكم ولم يكن هناك حكم الفيديو المساعد (في ايه آر). حتى مع حكم الفيديو المساعد، ما زال يثار الكثير من الجدل، وهو جزء من كرة القدم".

وأكد ماروتا "لجذب الانظار، اليوم، الإنتر يشبه الأرنب ويجب على الأرنب أن يعرف كيفية تفادي طلقات بندقية الصيادين".

وكان إنتر فاز بشق الأنفس على هيلاس فيرونا 2 1 في الدوري ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة الأحد، ما سمح لـ "نيراتزوري" بإنهاء مرحلة الذهاب في الصدارة بفارق نقطتين عن يوفنتوس (48 مقابل 46).

وشكك الكثير من المراقبين بصحة هدف الفوز الذي سجله البديل دافيدي فراتيزي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بسبب خطأ من أليساندرو باستوني على لاعب وسط فيرونا السلوفاكي أوندري دودا داخل المنطقة قبل دخول الكرة المرمى.

وعندما سُئل، حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لم يجد أي خطأ في هذا القرار.

وأصرّ ماروتا على أنه "يجب أن ندرك مزايا إنتر، فريقنا يستحق أن يكون في صدارة الدوري الإيطالي"، مذكراً أن "الإحصائيات تدعم الحقائق بشكل موضوعي: +نحن في المركز الأول برصيد 48 نقطة و15 فوزاً وهزيمة واحدة. لدينا أفضل هجوم وأفضل دفاع وأفضل فارق الأهداف".