الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعارة

تعتزم إدارة شركة كرة القدم في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين إعارة لاعبها الأجنبي الذي تم التعاقد معه في بداية الموسم إلى ناديه السابق، لكن تبقى نقطة الخلاف الوحيدة حول راتب اللاعب الذي تضاعف عما كان يحصل عليه في الموسم الماضي.

ملف

انتقل ملف الصفقات الجديدة المنتظر أن يبرمها نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى المشرف العام على الكرة، بعد إخفاقات شركة كرة القدم على مستوى صفقات اللاعبين الأجانب أو المدرب الأجنبي الذي تمت إقالته مؤخراً.

غضب

حالة من الغضب انتابت أكثر من لاعب في أحد فرق المحترفين، بعد أن مددت شركة كرة القدم عقد زميل لهم دون أن يتم فتح باب التفاوض معهم من قريب أو بعيد، رغم انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الجاري، اللاعبون اعتبروا هذا الموقف رسالة صريحة بعدم الحاجة إلى جهودهم في الموسم المقبل.