الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الرابطة الإنجليزية
ميدلزبره - تشيلسي 00:00
مباريات ودية
اليابان - الأردن 15:00
إندونيسيا - إيران 15:00
السعودية - فلسطين 19:30
الدوري الجزائري
وفاق سطيف - شباب بلوزداد 22:00
الدوري الكويتي
الجهراء - السالمية 18:35
كأس إيطاليا
فيورنتينا - بولونيا 00:00
كأس البرتغال
سبورتينج لشبونة - تونديلا 22:45
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