اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الرابطة الإنجليزية

ميدلزبره - 00:00

مباريات ودية

اليابان - الأردن 15:00

إندونيسيا - إيران 15:00

- فلسطين 19:30

الدوري الجزائري

وفاق سطيف - شباب بلوزداد 22:00

الدوري الكويتي

الجهراء - السالمية 18:35

كأس إيطاليا

فيورنتينا - بولونيا 00:00

كأس البرتغال

سبورتينج لشبونة - تونديلا 22:45

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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