الامارات | المنتخب يؤدي اليوم أول تدريب له في الدوحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، على ملعب لوسيل، أول تدريب له عقب وصوله إلى الدوحة، أمس، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة خلال الفترة من 12 الجاري إلى 10 فبراير المقبل، إذ سيلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات إيران وهونغ كونغ وفلسطين.

ويستهل المنتخب مبارياته في البطولة بلقاء نظيره منتخب هونغ كونغ في 14 الجاري، ثم يواجه منتخب فلسطين 18 منه، ويختتم مبارياته في هذه المرحلة بلقاء منتخب إيران 23 منه، علماً أن المنتخب كان قد اختتم مبارياته الودية السبت الماضي، بلقاء نظيره العُماني وخسر بهدف نظيف.

ومثلت التجربة العُمانية بروفة أخيرة ومهمة للمنتخب، وقف خلالها المدرب البرتغالي باولو بينتو على نقاط القوة والخلل في صفوف المنتخب من أجل العمل على تصحيحها ومعالجتها قبل الدخول في أجواء البطولة الآسيوية المرتقبة.

وسيركز الجهاز الفني للمنتخب خلال التدريب، اليوم، في الدوحة على الوقوف على مستويات اللياقة البدنية للاعبين، ومدى الجاهزية الفنية والمعنوية لكل لاعب، حرصاً من المدرب بينتو على أن يكون كل عناصر المنتخب في أتم الجاهزية لأكبر حدث آسيوي في كرة القدم.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، فإن تدريبات المنتخب ستستمربشكل يومي حتى موعد مباراة هونغ كونغ التي يسعى الأبيض إلى الفوز فيها، وحصد أول ثلاث نقاط، ما يعطي اللاعبين دافعاً وحافزاً معنوياً كبيراً لمواصلة مشوارهم في البطولة بجدية وروح معنوية عالية.

وكانت بعثة المنتخب قد غادرت إلى الدوحة، أمس، عبر مطار أبوظبي الدولي، وضمت 26 لاعباً من أصل 31 كانوا في القائمة الموسعة التي كان المدرب بينتو قد اختارها خلال مشاهداته ومتابعاته المباشرة لمستويات اللاعبين من خلال المشاركة مع فرقهم في المسابقات المختلفة، خصوصاً على صعيد دوري أدنوك للمحترفين.

وأدى المنتخب، أمس، تدريباً صباحياً على ملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، قبل السفر إلى الدوحة وقف خلاله بيتو على مدى جاهزية اللاعبين، خصوصاً العناصر الذين كانوا قد تعرضوا لإصابات بسطية مثل ماجد راشد وخالد الظنحاني وعلي صالح ومحمد عباس، بهدف الاطمئنان على جاهزيتهم للمشاركة مع الأبيض في مباراة هونغ كونغ، علماً أن صفوف المنتخب خلت في الفترة الأخيرة من أي إصابات مؤثرة، باستثناء الإصابة التي كان قد تعرّض لها لاعب نادي الوحدة والمنتخب طحنون الزعابي، وأدت إلى استبعاده من قائمة المنتخب في آخر لحظة قبل مباراة المنتخب أمام البحرين في الجولة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ولم يستبعد الجهاز الفني، خلال الفترة الأخيرة، أي لاعب من صفوف المنتخب بداعي الإصابة، وبدا الأبيض مكتمل الصفوف، لعدم غياب أي لاعب مؤثر في صفوفه.

وتضم القائمة خمسة لاعبين خاضوا مع المنتخب النسخة الماضية لكأس آسيا التي أقيمت في الإمارات في 2019، كما ضمت 21 لاعباً يشاركون للمرة الأولى مع المنتخب في البطولة القارية.

وفي إطار استعداداته لكأس آسيا، خاض المنتخب مباريات عدة كان آخرها مباراتيه أمام منتخبي قيرغيزستان وعُمان في إطار خطط الجهاز الفني لخوض أكبر عدد من المباريات الودية، بهدف التعرف إلى مستويات اللاعبين من خلال اختبارهم خلال هذه المباريات وصولاً إلى الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المنتخب مبارياته في كأس آسيا.

وعلى الرغم من الخسارة أمام منتخب عُمان التي تعد الأولى للمنتخب من أصل سبع مباريات رسمية وودية خاضها «الأبيض» في عهد بينتو فإن الروح المعنوية للاعبين بدت عالية، انطلاقاً من حرصهم على الظهور القوي والمشرف في البطولة الآسيوية المرتقبة، والعمل على تحقيق نتائج إيجابية إلى جانب إزالة الصورة السابقة للمنتخب التي ظهر بها في المحافل الخارجية.

قائمة المنتخب

خالد عيسى وعلي خصيف وخالد توحيد وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وأحمد جميل وخالد الظنحاني وزايد سلطان وعبدالرحمن صالح وعبدالله إدريس وبدر ناصر وعلي سالمين ويحيى نادر ومحمد عباس وماجد راشد وعبدالله رمضان وطحنون الزعابي وعبدالله حمد ويحيى الغساني وحارب عبدالله وفابيو ليما وعلي صالح وعلي مبخوت وسلطان عادل وكايو كانيدو.

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