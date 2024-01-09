الامارات | أحمد بن محمد: برعاية حمدان بن محمد «جائزة الإبداع الرياضي» تواصل نشر التميز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّب سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالفائزين في الدورة الـ12 للجائزة من العالم العربي والمؤسسات الدولية، الذين وصلوا إلى الدولة لنيل التكريم بالفوز بالجائزة الكبرى من نوعها جنباً إلى جنب مع الرياضيين والمؤسسات المبدعة من دولة الإمارات.

وقال سموّه: «نرحب بالمبدعين في المجال الرياضي، في دولة الإمارات، أرض الإبداع، وفي رحاب دبي الحريصة على الاحتفاء بالتميز والمبادرات الرائدة في شتى صوره وأشكاله، تأكيداً على أهمية الرياضة في الحياة، ودورها في تمكين المجتمعات، وكذلك دور الأبطال والمؤسسات الرياضية المبدعة في تحفيز الجميع على ممارسة الرياضة والتألق فيها، والارتقاء بمستوى الإنجازات، ومنافسة رياضيي النخبة في العالم، والتفوق عليهم، سيراً على نهج القيادة الرشيدة في تقدير وتكريم مختلف أشكال الإبداع في مجالات الحياة على تنوعها، وأصحاب الإسهامات المبدعة ذات التأثير الإيجابي، سواء من دولة الإمارات أو المنطقة العربية، وكذلك من العالم أجمع، وبما يتناسب مع إنجازاتهم».

وأضاف سموّه: «نواصل من خلال الدورة الـ12 للجائزة تكريم نخبة جديدة من أصحاب الإنجازات المتميزة في جميع المجالات الرياضية بداية من مرحلة الناشئين وصولاً إلى رياضيي النخبة، وكذلك تكريم المؤسسات الوطنية الإماراتية والمؤسسات العربية والدولية بما يسهم في ترسيخ نهج الإبداع الرياضي، ومبدأ تقدير المبدعين في هذا المجال».

وأوضح سموّ رئيس الجائزة قائلاً: «بفضل دعم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، تواصل الجائزة أداء دورها الريادي في نشر رسالة التميز لصناعة مستقبل أفضل، وكذلك أداء دورها ضمن (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في تمكين المجتمعات؛ فالرياضة من أهم أدوات التمكين المجتمعي، لاسيما لفئة الشباب، كما أنها ترتقي بقدرة الرياضيين على تمثيل بلدانهم خير تمثيل، وأن يكونوا نماذج ملهمة لأقرانهم والأجيال القادمة وصناعة أبطال في مختلف الميادين الرياضية، يكونون خير سفراء لأوطانهم في ميادين التميز والرقي».

وتُجرى يوم غدٍ مراسم تكريم 30 مبدعاً من الشخصيات والرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات الرياضية الإماراتية والعربية والدولية، ضمن حفل الجائزة الذي سيعقد في قاعة أرينا بمدينة جميرا، يتقدمهم سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الشخصية الرياضية الإماراتية للدورة الـ12 للجائزة، والشيخ طلال الفهد الصباح، الشخصية العربية لهذه الدورة، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشخصية العالمية للجائزة، والشيخ سعود بن علي آل ثاني، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، ومحمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وعبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وغيرهم من الرياضيين والفرق وممثلي المؤسسات المبدعة.