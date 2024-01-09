شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمواجهة الإعلاميين غداً قبل السفر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال لمواجهة الإعلاميين وديا غدا، الأربعاء، في ثانى التجارب الودية التى يخوضها الفريق.

وسبق والتقى الزمالك أمس مع كاسكادا فى الودية الأولى، ضمن الاستعداد للسفر إلى الامارات لخوض الدورتين الوديتين بأبو ظبى ودبى على الترتيب، حيث يشارك الزمالك في الدورة الودية بأبو ظبى فى الفترة من 18 إلى 24 يناير ، ثم بطولة كأس التحدى بدبى في الفترة من 24 إلى 29 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يطير الزمالك إلى الإمارات يوم 18 يناير الجارى للمشاركة في الدورتين الوديتين، خلال فترة التوقف الدولى.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

بعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.