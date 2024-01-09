شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد ثنائى الزمالك للفريق الأول بفرمان من معتمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعَّد الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، بقيادة معتمد جمال، الثنائى عمار ياسر ومصطفى شكرى لاعبا فريق الشباب إلى الفريق الأول، وشارك الثنائى مع الفريق فى المباراة الودية التى تم خوضها أمس أمام كسكادا وانتهت بفوز الأبيض برباعية.

ويلعب عمار ياسر ضمن فريق 2005 فى مركز المهاجم، فى حين يلعب شكرى في مركز الوسط مع فريق مواليد 2001.

وظهر مصطفى شكرى مع الفريق بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع جزئى في غضروف الركبة خلال أكتوبر الماضى، وغاب على إثرها عن الملاعب شهرين.

وجاء تصعيد اللاعبين وفقا لسياسة معتمد جمال بالسعى دائما لتصعيد العناصر المميزة بشكل مستمر لصفوف الفريق الأول.