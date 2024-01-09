شكرا لقرائتكم خبر عن جدول منافسات منتخب اليد تحت 20 سنة فى بطولة "استادات الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لكرة اليد تحت 20 سنة بقيادة مديره الفنى طارق محروس، لخوض منافسات بطولة استادات الدولية فى نسختها الأولى، والتى تنظمها شركة استادات للاستثمار الرياضى بالتعاون مع اتحاد كرة اليد، والتى ستقام على ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر، أن تنطلق البطولة الخميس المقبل، حيث يلتقى منتخب مصر نظيره رومانيا السادسة مساء فى لقاء الافتتاح، على أن يتقابل منتخب رومانيا مع المجر الجمعة فى نفس التوقيت قبل أن تختتم البطولة السبت بلقاء مصر أمام المجر.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد تحت 20 سنة لقاء ودى قبل البطولة غدا الأربعاء فى السادسة مساء أمام المجر.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من أحمد عبد الرحيم ويوسف ناجى ويوسف وليد وأحمد تغيان ويوسف أحمد ومعاذ عزب وأمين حسين وياسين عبد المنعم وعمر يوسف وزياد عبد الرحيم وأحمد أسامة ومحمد عماد وعمر صلاح وزياد حشاد ومحمد وائل وأحمد حسن وعلى ماجد ومحمد مؤمن وبلال إبراهيم وعمر مصطفى وأحمد عجلان وعمر عدلان.

وتنظم البطولة شركة استادات للاستثمار الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة اليد بمشاركة منتخبات مصر والمجر ورومانيا.

وتستضيف ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة جميع المباريات والتدريبات للفرق المشاركة في البطولة.

وتعد هذه البطولة الودية، والتي ستقام في نفس التوقيت من كل عام، استعدادًا للمنافسات التي تخوضها هذه المنتخبات في أجندتها الدولية والقارية، كمشاركة منتخب مصر تحت 20 عاما في بطولة أفريقيا ومشاركة منتخبات المجر ورومانيا في بطولات أوروبا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في نفس الموعد من كل عام بمشاركة منتخبات أكثر في النسخ المقبلة، لتقوية المنافسة ولتكون خير إعداد للمنتخبات المشاركة لبطولاتهم الرسمية على أن تضم عدد منتخبات أكبر ومن قارات مختلفة.