الأهلي ٢٠٠٥ يواجه الجونة اليوم في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم الثلاثاء خارج ملعبه مع الجونة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب نادي أسمنت حلوان، ضمن الجولة ١٩ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٥ المباراة وفي رصيده ٣٥ نقطة وسجل الفريق ٣٦ هدفًا مقابل ١٥ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

الأهلي 2007 يفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية

وحقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فوزًا ثمينًا على ضيفه الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٨ من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي 2007 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - إياد مدحت - زياد وائل - كريم عيد.

الوسط: محمد عاطف - زيدان ناجح - محمد رأفت - ياسين عاطف - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

بهذا الفوز رفع الأهلي 2007 رصيده إلى ٤٦ نقطة، مسجلًا ٣٨ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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