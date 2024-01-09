شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بوركينا فاسو يرشح 3 منتخبات للفوز بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد إدموند تابسوبا لاعب منتخب بوركينا فاسو، أن منتخب بلاده تحسن مستواه بشكل كبير عن مشاركته في النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق النسخة الجديدة التي تسضيفها كوت ديفوار بداية من 13 يناير الجاري.

وقال إدموند في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: نعاني من عدم الاستقرار في بلادنا ولكن إذا فزنا بمباراة ننسى الجانب الحزين ونفرح بها، ولذلك فإن كأس أفريقيا شيء خاص بالنسبة لنا إذا واذلنا على هذا المستوى يمكن أن نقدم أداء أقوى من النسخة الماضية لأننا تحسننا كثيراً في كل مركز بالملعب عن البطولة الماضية، ويمكننا الذهاب إلى ما هو أبعد مما كنا عليه في آخر بطولة.

أضاف: في أفريقيا في الوقت الحالي لا يوجد بلد صغير من حيث كرة القدم، جميع المنتخبات تحسن مستواها، لذلك يمكن القول أننا في مجموعة صعبة، لبعنا مسبقاً ضد الجزائر في تصفيات كأس العالم الأخير وندرك أن لديهم لاعبون جيدون وفريق جيد، وأنجولا أيضاً لديهم فريق جيد، ولعبنا أمام موريتانيا قبل شهرين وتعادلنا معهم ولذلك هم منتخب قوي.

واختتم متحدثاً عن المنتخبات المرشحة للفوز باللقب من وجهة نظره: أستطيع القول أن المغرب أو السنغال أو كوت ديفوار منظم البطولة، سيكونون أكثر خطورة عن غيرهم من المنتخبات في المشاركة في أمم أفريقيا.