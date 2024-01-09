موعد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة مديره الفنى البرتغالى روى فيتوريا إلى السفرإلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تبدأ 13 يناير الجاري.منتخب مصر بالمجموعة الثانية فى أمم أفريقيا
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية.
مشوار منتخب مصر فى أمم أفريقيا
يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.
ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا
تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا على النحو التالى..
الجولة الأولى:
مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024 الساعة السابعة مساء.
الجولة الثانية:
مصر vs غانا – 18 يناير 2024 الساعة العاشرة مساء.
الجولة الثالثة:
مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024 الساعة العاشرة مساء.
وتضم البعثة 27 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى
الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى
الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة
الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.
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