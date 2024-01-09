شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل معتمد جمال للاعبين فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، بحضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة الحالية، وعدم الانشغال بأي أمور خارج الملعب وضرورة بذل أقصى جهد استعداداً للفترة المقبلة.

وشدد معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين على ضرورة استغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل من أجل الاستعداد للمباريات المحلية والأفريقية التي سيخوضها الزمالك في الشهر المقبل.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء كما خاضوا تدريبات استشفائية في بداية المران بعد خوض مباراة ودية بالأمس أمام كسكسادا، والتي فاز فيها الزمالك برباعية دون رد.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، بجانب خوض تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .