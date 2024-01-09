مانشيني يفاجئ نجم المنتخب السعودي المصاب قبل كأس آسيا

فاجأ الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، نجم الأخضر المصاب قبل انطلاق بطولة كأس آسيا.

وطالب مانشيني، ببقاء أيمن يحيى، جناح منتخب السعودية المصاب في قطر، وذلك حتى آخر لحظة قبل إقرار القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس آسيا المقبلة.

ويهدف مدرب منتخب السعودية، إلى ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية ضم اللاعب إلى القائمة في البطولة، قبل رفعها رسميًا إلى الجهة المنظمة.

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وأوضحت صحيفة الرياضية، أن هناك صعوبة كبيرة في لحاق أيمن يحيى بالمشاركة مع المنتخب السعودي في كأس آسيا، حيث أنه يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل قد تطول إلى 3 أسابيع.

وهناك توجه داخل منتخب السعودية، باستمرار للاعب في قطر حتى إذا تم استبعاده من قائمة البطولة، على غرار محمد الربيعي، حارس المرمى.

الربيعي كان قد تواجد ضمن في قائمة السعودية المبدئية للمعسكر قبل أن تم استبعاده بعد تقليصها إلى 26 لاعبًا، ومع ذلك استمر في قطر ويخوض التدريبات برفقة الصقور.