بيتسو موسيماني يقترب من تدريب أبها السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب مدرب الأهلي السابق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، من العودة إلى الدوري السعودي مرة أخرى، عقب تدريبه الأهلي السعودي في الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن هناك مفاوضات متقدمة بين إدارة نادي أبها وموسيماني، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة نادي أبها إلى تحسين وضعها في جدول ترتيب الدوري السعودية، إذ أنه تولى تدريب فريق الأهلي خلال وجوده في القسم الثاني وتمكن من الصعود به إلى الدوري الممتاز.

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