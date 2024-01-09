بينهم وليد سليمان وحازم إمام.. أبرز حالات الاشتباك مع الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة مركز شباب الخربة ونادي 6 أكتوبر برمانة، في دوري القسم الثالث، اعتداء لاعب الأول محمود سليمان حافظ على حكم اللقاء مصطفى الجمل، وقررت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة، مساء أمس، إيقاف اللاعب 8 أشهر وتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه، مع التوصية بشطبه.

وتضع لوائح اتحاد الكرة المصري عقوبات صارمة لحماية الحكام، منها إيقاف اللاعب 4 مباريات حال صدور سلوك غير رياضي تجاه الحكم، وتصل عقوبة الاعتداء على الحكم إلى الإيقاف 6 مباريات.

رغم العقوبات السابقـة، إلا أن ملاعب كرة القدم لا تخلو من العنف ضد الحكام خاصة في الدرجات الأدنى في مصر، منها الاعتداء على الحكم محمد دسوقي في نهاية عام 2021 من جانب جهاز نادي الواسطى عقب احتسابه ركلة جزاء لصالح لافيينا، في دوري القسم الثالث، ووصل الأمر إلى خروجه في حراسة الأمن وإلغاء المباراة.

حينها قررت لجنة المسابقات في الدوري المصري إيقاف مدرب حراس مرمى الواسطى 8 أشهر، وتوقيع غرامة مالية قدرها 10 الآف جنيه مع التوصية بشطبه.

وفي موسم 2015، اعترض حسين السيد لاعب الأهلي السابق على حكم مباراة الفريق ضد بتروجيت محمد الصباحي، وبصق عليه بعدما حصل البطاقة الصفراء.

وقام وليد سليمان، في نفس الموسم السابق، بالاعتداء على حكم مباراة الأهلي والأسيوطي (بيراميدز حاليا) شريف رشوان، بعدما اتخذ قرار بطرده وقام برفع قميص الحكم.

وفي مباراة الزمالك واتحاد الشرطة عام 2010، حينها كان الأخير متقدما في النتيجة، وقبل نهاية المباراة قام حازم إمام لاعب الزمالك السابق بالاعتراض على الحكم لتضييع لاعب الشرطة الوقت، وتلقى إمام بطاقة صفراء، إلا أنه ألقى بها أرضا.

وتعرض حازم إمام للإيقاف لمدة 8 مباريات مع توقيع غرامة قدرها 8 آلاف جنيه، ليغيب عن مباراة الزمالك والأهلي بعدها.

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