شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تعادلات فى الشوط الأول لمباريات دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت اليوم الثلاثاء 4 مباريات قوية ضمن مباريات الجولة ال 16 لدورى المحترفين ، حيث يلتقي السكة الحديد مع مكادي وابو قير للاسمدة مع دكرنس وطنطا مع القناة بروكسي مع غزل المحلة.

ابو قير للاسمده مع دكرنس

انتهي الشوط الأول من مباراة ابو قير للاسمدة ونظيره دكرنس بالتعادل السلبي .

يحتل ابو قير المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة فيما يحتل فريق دكرنس المركز الثاني عشر بقيادة برصيد 19 نقطة

بروكسي وغزل المحلة

التعادل السلبي سيطر علي نتيجة الشوط الأول من مباراة بروكسي وغزل المحلة.

يحتل بروكسي المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

السكة الحديد مع مكادى

انتهى الشوط الأول من مباراة السكة الحديد ومكادي بتعادل الفريقين 1/1 ، احرز هدف السكو محمد عصام في الدقيقة 25 وتعادل لفريق مكادي محمود مبارك في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

يحتل فريق السكة الحديد المركز السادس برصيد 24 نقطة فيما يحتل فريق مكادى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

طنطا مع القناة

انتهى الشوط الأول من مباراة القناة وطنطا بالتعادل السلبي.

فريق القناة يحتل المركز السابع برصيد 24 نقطة فيما يحتل طنطا المركز العاشر برصيد 22 نقطة.