من بينهم نجم أستون فيلا.. ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لدورة الإمارات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، قائمة الفراعنة لمعسكر الفراعنة الذى ينطلق يوم الخميس المقبل، بالعاصمة الادارية الجديدة، استعدادا للمشاركة فى الدورة الدولية الودية فى دبي التي تضم منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، ضم فيتوريا 23 لاعبا من بينهم عمر خضر لاعب نادى زد و الموقع على عقود احتراف لصالح نادى أستون فيلا الإنجليزية فى صفقة جعلته أغلى ناشئ فى مصر بلغت 3 مليون يورو، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب للنادى الإنجليزي في 1 يوليو 2024، عندما يبلغ من العمر 17 عاما؛ إذ يوقع حينها عقدا طويل الأجل مع النادي.

وضمت قائمة منتخب مصر الأولمبي 23 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد طارق - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس - محمد حمدي إبراهيم - أحمد محمود - أحمد حسام - محمد مغربي - أحمد رضا - أحمد عيد.

خط الوسط: محمود صابر - أحمد عاطف - مصطفى سعد - عمر خضر - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - ماجد هاني - محمد شحاتة - محمود جهاد.

خط الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل