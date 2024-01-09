الامارات | كريستيانو جونيور يسحر الجماهير بهدف عالمي (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو جونيور يسحر الجماهير بهدف عالمي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكريستيانو جونيور نجل الأسطورة البرتغالي رونالدو يظهر من خلاله تطوره في تنفيذ الضربات الثابتة على طريقة والده، إذ أحرز هدفاً حظي بإعجاب جماهيري كبير.
ويبلغ كريستيانو جونيور من العمر 13 سنة ويلعب حالياً في النصر السعودي للناشئين بعدما انتقل مع أسرته إلى الرياض بحكم ارتباط والده رونالدو بعقد مع النصر منذ العام الماضي.
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