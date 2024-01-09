الامارات | خورفكان يتعاقد مع البرازيلي سانتانا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت نادي خورفكان عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي رانييل سانتانا لتمثيل الفريق الأول لـ"النسور" في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين قادما من أحد أندية الدوري الصيني وذلك ضمن فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يبلغ سانتانا من العمر 27 سنة ويلعب في خط الهجوم، وسبق له اللعب مع أندية ساوباولو، وسانتوس، وكروزيرو.

ويطمح خورفكان من التعاقد مع اللاعب رانيل سانتانا إلى تعزيز خط هجوم الفريق بالرغم من كونه سجل 20 هدفا في 12 مباراة للفريق في بطولة الدوري.