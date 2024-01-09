مدرب منتخب مصر يضع روشتة لتطوير مستويات اللاعبين المصريين

ياسر رشاد - القاهرة - وضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم روشتة تطوير اللاعبين فنيًا، بعد تدهور المستويات التي يقدمها اللاعب المصري المتواجد في الدوري.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، حيث ستنطلق المسابقة في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وأكد فيتوريا في تصريحات نقلتها صحيفة "أونزا مونديال" الفرنسية، أن اللاعبين في مصر يجدون عوائق كثيرة في الخروج لأوروبا، وذلك بسبب عدة عوامل منها اللغة وصعوبة تعلمها.

تصريحات فيتوريا

تحدث فيتوريا عن الحل لتطوير اللاعبين المصريين، حيث قال: "لابد على القائمين على المسابقات المصرية تحسين انتقالات اللاعبين في الدوري المصري، بجانب تطوير البطولات المحلية، لأن الكثير منهم سيبقون من أجل الاستقرار المادي والمستوى المعيشي".

وأضاف: "في مصر الوضع يختلف عن الدول الإفريقية الأخرى، نجد شباب هذه البلاد يذهبون للخارج، لكن هنا في مصر لا، لأن لاعب كرة القدم في مصر يعتبر ملك للأندية، كما أنه يحصل على حياة معيشية مميزة".

وأتم فيتوريا تصريحاته: "أبحث عن أن يذكرني التاريخ برؤية إنسانية وليس أن أكون مجنونًا بكرة القدم، أريد أن أكون مدربًا يهتم بلاعبيه واعترف بصدقه واستقامته".