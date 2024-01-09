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فيتوريا يعلق على رؤية رونالدو بشأن الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على تصريحات مواطنه ، لاعب النصر السعودي، بشأن قوة دوري روشن ومنافسة للدوريات العالمية في القريب العاجل.

وكان رونالدو قد تحدث عن أن الدوري السعودي يمكن أن يصبح من أفضل خمسة دوريات حول العالم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتدابات القوية خلال الموسم الحالي والماضي.

وتحدث فيتوريا في تصريحات لصحيفة "أونزا مونديال" الفرنسية، عن أن الدوري السعودي لابد من توافر به العديد من العوامل لكي ينافس الدوريات العالمية.

تصريحات فيتوريا 

قال فيتوريا: "بالتأكيد سنرى، لابد من توفر مجموعة من العوامل التي تجعل الدوري قوياً، وجود لاعبين جيدين في 4 فرق قوية، ليس كافيًا".

وتابع المدرب البرتغالي تصريحاته: "أظن أن لابد من أن يتمتع كل فريق في الدوري بتلك الامتيازات، وتطوير كل شيء مثل ملاعب التدريب للأندية وتخصيصها".

وأكمل مدرب منتخب مصر تصريحاته: "في حالة توفرت هذه الشروط، يمكن أن يصبح الدوري السعودي من بين الكبار".

ووأضح: "لابد من الوضع في الاعتبار الشيء الذي لن يتغيّر أبدًا، وهو الطقس، لأن درجة الحرارة تكون 35 في بعض المباريات، وبالضرورة تؤثر على مستوى اللاعبين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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