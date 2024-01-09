خطوة أخيرة تفصل سانشو عن العودة إلى بوروسيا دورتموند

أقترب نادي بوروسيا دورتموند الألماني من حسم صفقة جادون سانشو من صفوف فريق مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي الجاري.

أصبح من المؤكد رحيل جادون سانشو عن صفوف مانشستر يونايتد في يناير الجاري بعد أزمته مع المدير الفني الهولندي إريك تين هاج وغيابه عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

آشارت تقارير صحفية سابقة أن سانشو أقترب من العودة إلى بوروسيا دورتموند مرة اخرى في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “سكاي” الألمانية فإن بروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد على وشك التوصل لإتفاق من أجل إعارة جادون سانشو وقد يحدث ذلك اليوم.

وكان هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، قد أكد أن المفاوضات جارية مع مانشستر يونايتد لبحث إمكانية ضم سانشو على سبيل الإعارة.