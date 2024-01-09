ماذا قدّم "أوفا وشكري" بعد إعلانهما تفاوض الزمالك معهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع وكيله للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بجانب مفاوضات أخرى من جانب النادي الأهلي.

ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا محمد شكري هو الآخر أوضح في تصريحات تلفزيونية وجود مفاوضات من قبل نادي الزمالك مع وكيله لضمه خلال الانتقالات الشتوية وهو أمر لا يمانعه إذا لم يرغب الأهلي في عودته.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية ماذا قدّم الثنائي مع فريقيهما عقب إعلان مفاوضات الزمالك معهما:

أوفا

المهاجم صاحب الـ 27 عامًا شارك بقميص إنبي خلال الموسم الحالي في 8 مباريات؛ حيث سجّل 4 أهداف وصنع هدفًا خلال 695 دقيقة لعب.

أوفا كان قد انضم لصفوف إنبي في سبتمبر 2022 قادماً من صفوف سيراميكا كليوباترا الذي كان قد أعاره في موسم 2021/2022 لصفوف إيسترن كومباني.

ومنذ موسم 2020/2021 شارك أوفا في بطولة الدوري المصري في 56 مباراة؛ حيث سجل 17 هدفًا وصنع 5 آخرين لزملائه،كما شارك في 4 مباريات ببطولة الكأس سجل خلالها هدفًا.

وارتدى أوفا قمصان أندية: إنبي، سيراميكا كليوباترا، مصر المقاصة، إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

شكري

ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا شارك في الموسم الجاري مع فريقه بـ 11 مباراة؛ حيث سجل هدفين وصنع هدفًا خلال 1020 دقيقة لعب.

صاحب الـ 24 عامًا قد انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا في سبتمبر 2022 قادماً من صفوف الأهلي الذي كان قد أعاره في موسم 20/21 لصفوف سموحة.

وشارك شكري في الدوري المصري عامة في 62 مباراة بقمصان سيراميكا كليوباترا، سموحة والأهلي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 لزملائه، فيما شارك في 4 مباريات ببطولة الكأس لم يُسجل أو يصنع، بينما شارك في مباراة بكأس الرابطة سيجل خلالها هدفًا وصنع هدفًا في مباراتين شارك بهما في كأس السوبر للأبطال.