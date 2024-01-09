شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز على زد بهدف نظيف فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز طلائع الجيش على نظيره زد بهدف نظيف سجله يسرى وحيد في الدقيقة 71 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.

وبدأ زد المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمرو حسام،خط الدفاع: علي جمال ومحمد سمير، وفهد أبوالفتوح ومصطفى كاجو،خط الوسط: مصطفى ميسي ومحمد علي، وعبدالله مجدي وأحمد سيد عبدالغني،خط الهجوم: مصطفى زيكو وشادي حسين.

ودخل طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عماد السيد،خط الدفاع: عمرو طارق – خالد سطوحي – حسن مجدي – أحمد متعب،خط الوسط: فريد شوقي – على حمدي – عبد الرحمن شيكا،خط الهجوم: موسى دياوارا – جودوين شيكا – يسري وحيد.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.