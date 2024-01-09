ريال مدريد وأتلتيكو.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق الكرة الإسبانية في مصر والشرق الأوسط لمتابعة مباراة من العيار الثقيل، والتي تجمع ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويرغب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد ومن ثم الصعود للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا.

على الطرف الاَخر، يبحث دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار على الريال والتأهل للنهائي وتحقيق اللقب.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الأول بارك"معقل النصر بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو

تُنقل مباراة الملكي أمام الروخيبلانكوس عبر شبكة قنوات " ssc" السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.