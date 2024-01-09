ناد أوروبي جديد يستهدف التعاقد مع هندرسون

دخل ناد أوروبي جديد في سباق التعاقد مع جوردان هندرسون لاعب الاتفاق السعودي لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

آشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن هندرسون غير سعيد في الاتفاق ويرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي في يناير الجاري.

كان هندرسون قد انضم إلى الاتفاق السعودي في الصيف الماضي بعد رحيله عن ليفربول.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “”ديلي ميل” الإنجليزية، فإن أحد الأندية الأوروبية يراقب مستقب هندرسون مع الاتفاق تحسبًا لإمكانية ضمه.

وأوضحت التقارير أن نادي أياكس الهولندي يدرس ضم اللاعب في يناير، على الرغم من أن الإدارة تدرك العوامل المالية التي قد تعرقل إتمام تلك الصفقة.

وأمدت تقارير سابقة أن هندرسون يتقاضى ما بين 500 ألف جنيه إسترليني إلى 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع النادي السعودي، وهو ما لا يستطيع توفيره نادي أياكس.