المصري يفوز بهدف على المقاولون العرب في كأس الرابطة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، في تحقيق الفوز بهدف دون رد أمام نظيره المقاولون العرب، في كأس الرابطة المصرية.

والتقى المصري البورسعيدي بنظيره المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الرابطة، مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل هدف الفوز لصالح المصري البورسعيدي، عمرو موسى في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول في المباراة.

اقرأ أيضًا.. رغم موافقة الزمالك.. 10 ملايين تهدد رحيل عبدالغني

ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أي أهداف من جانب الفريقين، لينتهي اللقاء على ما انتهى عليه الشوط الأول بفوز المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل.

وحصد المصري البورسعيدي أول 3 نقاط له في بطولة كأس الرابطة محتلًا بهم المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما لم يحصل المقاولون العرب على أي نقاط.

ويتواجد المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة في كأس الرابطة المصرية، بجانب المقاولون العرب والبنك الاهلي والجونة.