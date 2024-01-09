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المصري يفوز بهدف على المقاولون العرب في كأس الرابطة

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المصري البورسعيدي - الدوري المصري

المصري البورسعيدي -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، في تحقيق الفوز بهدف دون رد أمام نظيره المقاولون العرب، في كأس الرابطة المصرية.

والتقى المصري البورسعيدي بنظيره المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الرابطة، مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل هدف الفوز لصالح المصري البورسعيدي، عمرو موسى في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول في المباراة.

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ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أي أهداف من جانب الفريقين، لينتهي اللقاء على ما انتهى عليه الشوط الأول بفوز المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل.

وحصد المصري البورسعيدي أول 3 نقاط له في بطولة كأس الرابطة محتلًا بهم المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما لم يحصل المقاولون العرب على أي نقاط.

ويتواجد المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة في كأس الرابطة المصرية، بجانب المقاولون العرب والبنك الاهلي والجونة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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